日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限4320(4281) 9月限23(23) TOPIX先物 6月限8592(7818) 日経225ミニ 5月限2979(2979) 6月限108530(10853