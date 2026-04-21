日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限9813(8890) 9月限 514(14) TOPIX先物 6月限 10675(9696) 日経225ミニ 5月限5919(4919) 6月限108686(10868