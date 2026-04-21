日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万8500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4( 4) ◯5万8750円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 3( 3) 岩井コスモ証券 1(