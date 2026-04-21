大阪6月限 日経225先物59340+440（+0.74％） TOPIX先物3773.5-12.0（-0.31％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比440円高の5万9340円で取引を終了。寄り付きは5万9270円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9265円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。直後につけた5万9100円を安値にロング優勢となり、前場終盤にかけて5万9700円まで上げ幅を広げた。ランチ