西武鉄道は21日、アニメ『機動戦士ガンダム』などのメカニックデザイナー・大河原邦男氏が車両デザインを監修する新たな「観光特急」計画を発表し、直筆イメージ図を公開した。【写真】特急『小江戸』として西武新宿線を走る10000系『ニューレッドアロー』新宿線の10000系『ニューレッドアロー』1編成をリニューアルし、西武新宿と本川越を結ぶ観光特急とするもので、2028年度より運行を開始する。10000系『ニューレッドアロ