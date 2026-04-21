きょう午前、岩手県紫波町で行方不明者を捜索していた警察官の男性がクマに襲われ、けがをしました。現場付近では損傷の激しい女性1人の遺体が発見されています。警察によりますと、きょう午前10時前、岩手県紫波町の沢で行方不明者を捜索していた50代の警察官の男性がクマに襲われました。男性警察官は顔や腕をかまれたり、引っかかれたりして病院に運ばれましたが、搬送時、意識はあったということです。クマは成獣とみられてい