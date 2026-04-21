再審制度見直しを巡り、法務省が、検察抗告は十分な理由がある場合に限るとした修正案を再修正し、要件をより厳格化する方針を固めたことが21日、関係者への取材で分かった。全面禁止論を踏まえ、制限を強める必要があると判断した。