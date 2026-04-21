「社会保障国民会議」の有識者会議であいさつする城内・全世代型社会保障改革相＝21日午前、東京都内給付付き税額控除の制度設計を担う「社会保障国民会議」の有識者会議が21日、東京都内で開かれ、給付のみで制度を導入する案を支持する意見が相次いだ。給付と税額控除を組み合わせた仕組みでは、正確な所得を把握するシステムの整備に時間がかかるため給付のみが現実的だとの声が目立った。会議では給付と控除を組み合わせる