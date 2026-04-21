財務省は２１日、昭和への改元から２０２６年で１００年となることを記念した１０００円銀貨を発行すると発表した。銀貨は直径が４０ミリ・メートル、重さが３１・１グラムで、４万枚を発行する。販売価格は税込み３万４８００円。表面には、戦後復興や高度経済成長を象徴する新幹線や東京タワー、高速道路などの図柄をカラーで配置し、裏面には、富士山とサクラの花、平和の象徴であるハトの図柄を入れた。購入申し込みは８