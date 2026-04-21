俳優の野間口徹（52）が19日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。名バイプレーヤーとの関係性について語った。この日はプライベートでの仲が良い松尾諭とそろってゲスト出演。出会いは2007年から放送のドラマ「SP警視庁警備部警護課第四係」だったといい、松尾が30歳、野間口が32、3歳の時だったと振り返った。MCの兼近が「2人でご飯行ったことあるんですか？」