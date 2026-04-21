俳優近藤雄介（33）が22日に開幕する舞台「ビショップマーダーケース」（東京・銀座博品館劇場4月29日まで）に出演する。ミステリー作家S・S・ヴァン・ダインの名作「名探偵ファイロ・ヴァンス」シリーズの物語を原案に、過去作の脚本をブラッシュアップして舞台版を再演する。このほど日刊スポーツの取材に応じ、見どころを語った。近藤にとっては初のミステリー作への挑戦。「稽古を重ねる中で、演出の須貝英さんを中心にキ