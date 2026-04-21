家電量販店大手のノジマは、日立製作所の家電事業を1100億円で買収すると発表しました。【映像】買収の対象となる家電（複数）買収の対象となるのは日立製作所の子会社＝日立グローバルライフソリューションズが手がける掃除機や洗濯機、冷蔵庫などの白物家電の事業です。ノジマはこの事業を引き継ぐ新会社の株式80.1％を1100億円で取得する予定で、来年3月までに買収を完了するとしています。この買収により商品の開発力を