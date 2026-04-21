一番茶の収穫作業に励む田中さん＝２１日、神奈川県小田原市久野「かながわブランド」にも登録されている足柄茶の一番茶の収穫が２１日、産地のトップを切って神奈川県小田原市内で始まった。今月に入って十分な雨量があり、気温も高い日が続いたことで生育は順調。県農業技術センターは「近年では一番良く、茶葉が柔らかい。収量も多くなりそう」と期待を寄せている。同市久野の田中久美子さん（６９）の農園では「さえみどり