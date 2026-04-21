ピーターこと歌手で俳優の池畑慎之介（73）が21日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。年齢を感じる時について明かした。MCの黒柳徹子が「どこか年齢を感じる時ってあります？」と質問すると、池畑は「よく、こけたりするんです」と答えた。そしてマージャンで負けたある夜に「暗い駐車場の車止めでこけたんですよ。ぶつかったというか、そのまま…前向いて歩いていたら、そのところにぶつかって前にバーンっ