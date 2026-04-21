20日に三陸沖で発生した地震では、岩手県沿岸などに一時、津波警報が出されました。おととしの能登半島地震で津波に襲われた石川県珠洲市では、改めて避難経路を確認する住民の姿が見られました。宝立町区長会会長・多田 進郎 さん：「津波警報、これ出るとやっぱり怖いよね。これ(新聞)を見ると怖いなと思う。(Q. ドキッとしますか？) ドキッとする」三陸沖で発生した地震では、気象庁が岩手、青森、北海道に津波警報を発表。