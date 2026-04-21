aespaが、2ndアルバム『LEMONADE』を5月29日に発売することを発表した。今回のアルバム『LEMONADE』には、多彩なジャンルの計10曲が収録されている。aespa特有の世界観コンセプトに基づいた、より強固なストーリーテリングが展開されるのはもちろん、音楽的な成長も盛り込まれており、より成熟した彼女たちのカラーに出会うことができる。特に今作は、2024年に発売された『Armageddon』以来、約2年ぶりに披露するアルバムだ。前作