21日朝早く、航空管制システムにトラブルが発生し、小松空港など全国の空港で空の便の欠航や遅れが発生しています。21日午前5時半過ぎ、国土交通省航空局の航空管制システムのトラブルで、羽田空港から飛行機が出発できない状態になったということです。トラブルは5時間後の午前11時前に解消されましたが、全国的に欠航や遅延が発生。小松発着便にも影響が出ました。 中條 栞 記者：「午後1時すぎの小松空港です。羽田行きの