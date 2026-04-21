要潤が主演する映画『アギトー超能力戦争ー』より、氷川誠（要）がG7システムを起動するシーンの本編映像が解禁された。【動画】氷川誠（要潤）が最新鋭の特殊強化装甲服＜G7＞を装着！本作は、平成以降の仮面ライダーシリーズにおいて最高平均視聴率（11.7％）を記録し、その人気から平成ライダー初の劇場版も製作された金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」の名を外し、従来の枠にとら