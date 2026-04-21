2020年に現役を引退した元テニス選手のマリア・シャラポワが、2026年ブレイクスルー賞授賞式に来場。デコルテが映えるドレス姿で、変わらぬ美しさを披露した。【写真】すらりとした美スタイルイベントに登場したマリア・シャラポワ（全身ショット）現地時間4月18日、米カリフォルニア州サンタモニカのイベント会場「The Barker Hangar」にて、第12回ブレイクスルー賞の授賞式が開催された。39歳の誕生日を翌日に控えた彼女は