◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着馬まで日本ダービーの優先出走権）＝４月２１日、美浦トレセンラストスマイル（牡３歳、美浦・本間忍厩舎、父ポエティックフレア）は前走のスプリングＳで６着。前が総崩れとなるハイペースのなか先行して０秒３差に粘っており、着順以上の内容と言っていい。本間調教師は「決め脚のない馬だし、３、４コーナーで小脚を使えるタイプじゃないから、仕方