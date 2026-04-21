大相撲の春巡業は２１日、東京・足立区の東京武道館で行われた。幕内・一山本（放駒）は支度部屋で、２０日に放駒部屋で入門会見を行った白神嶺治の話題に言及した。同じ北海道出身で９歳下の白神について「子供の頃から知っていました。合宿で一緒になったこともあります」と明かし、「北海道の力士が増えて良かったなと思いますね」と入門を歓迎した。白神は東洋大卒業後、土木関係の会社に就職。一山本も役場勤務を経て入