映画「スターシップ・トゥルーパーズ」などで知られた俳優のパトリック・マルドゥーンさんが死去した。57歳だった。昼ドラ「Days of Our Lives」や「メルローズ・プレイス」などへの出演でも知られたパトリックは19日、心臓発作により急逝したとDeadline.comが伝えた。 【写真】逝去わずか2日前に登校されたインスタグラム期待に満ちた文章と写真 そのわずか2日前、パトリックはクリス・ヘ