タレント・西山浩司が20日、自身のインスタグラムで出演していた舞台が終演を迎えたことを報告した。 【写真】ワルオの子はワル子？ 衝撃のバク宙遺伝子ってすごい フジテレビ系「欽ドン！良い子悪い子普通の子」から誕生したイモ欽トリオで人気を博した西山。フツオ役の長江健次、ヨシオ役の山口良一、西山がワルオ役のユニットで、デビュー曲「ハイスクールララバイ」が大ヒットした。 主演のタレント・