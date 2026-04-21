北朝鮮の対南武力挑発が日増しに精巧になっている。19日に発射した火星砲11ラ型戦術弾道ミサイルはクラスター爆弾と破片地雷弾頭を装着し、1発でサッカーコート18面相当の面積を焦土化する殺傷力を誇示した。北朝鮮は今年合計7回、今月だけで4回にわたり核搭載可能ミサイルを撃ち威嚇レベルを高めている。射程距離140キロメートルに広範囲な打撃力を備えた在来式武器システムまで続けて実験するのは北朝鮮による首都圏を狙った攻撃