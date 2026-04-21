中国の王毅外相の訪韓日程調整に時間がかかっていることと関連し韓中関係の異常気流説が台頭する中、韓国政府は中国と定例的なハイレベル協議を予定通りに継続している。韓国外交部によると、外交部の金珍我（キム・ジナ）第2次官と中国商務省の鄢東副部長は20日に北京で第29回韓中経済共同委員会を開き、両国間の投資活性化案などを話し合った。これは1992年の修交直後から続いてきた次官級定例協議だ。尹錫悦（ユン・ソク