中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月21日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は21日の記者会見で、日本の高市早苗首相が同日、第2次世界大戦のA級戦犯をまつる靖国神社に「内閣総理大臣」の名で「真榊（まさかき）」を奉納したことについて、靖国神社を巡る日本側の動きに断固反対し、厳しく非難すると表明した。既に日本側に厳正な申し入れを行い、強く抗議したという。