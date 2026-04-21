２０日、村山富市元首相のお別れの会の会場。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京4月21日】村山富市元首相のお別れの会が20日、東京都内で開かれた。森英介衆院議長、関口昌一参院議長ら約450人が政界や社会各界から参列した。河野洋平元自民党総裁は式辞で、村山氏の最大の功績は「村山談話」にあると述べた。日本のアジアに対する植民地支配と侵略の歴史に真摯（しんし）に向き合ったもので、その正義感と平和への願い