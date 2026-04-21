指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の逢田珠里依が、20日発売の『週刊プレイボーイ』18号（集英社）に登場する。【全身ショット】美脚スラリ！かわいらしいミニスカ衣装の＝LOVE3月13日に東京・日本武道館で4周年コンサートを開催するなど勢いに乗っている≒JOY。一方、個人としても、昨年6月にグループで初めてグラビアに挑戦。抜群のプロポーションを持つ美少女として大きな話題になっ