沖縄県名護市辺野古沖での転覆事故の現場を臨む「瀬嵩の浜」で手を合わせる玉城デニー知事＝21日午後沖縄県の玉城デニー知事は21日、同県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の生徒ら2人が死亡した事故現場を臨む「瀬嵩の浜」を訪問した。砂浜の上に重なった石に献花した後、手を合わせて黙とうした。追悼後、玉城氏は記者団の取材に「二度と悲しいことにつながらないよう、関係機関と万全な体制で取り組ん