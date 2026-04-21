◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・福島圭音外野手が、21日のDeNA戦に「7番・左翼」で先発し、2回の第1打席に左前打を放った。続く坂本誠志郎捕手の左前打で、俊足を生かして一塁から本塁へ長駆生還。1987年、巨人対西武の日本シリーズで、西武・辻発彦氏（本紙評論家）が、相手野手の緩慢な守備を突いて一塁から単打で生還した「神走塁」をほうふつとさせる鮮やかなベースランニングを披露した。福島