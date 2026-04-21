アメリカとイランの戦闘終結に向けた2回目の対面協議は、きょうにも行われるとされていますが、停戦の期限が迫るなか開催となるのでしょうか。準備が進むパキスタンから中継です。パキスタンの首都イスラマバードでは、アメリカとイランの代表団の到着に向け、大規模な交通規制が始まっていて、各地に検問所が設けられています。まずアメリカですが、バンス副大統領が21日にワシントンを出発し、パキスタンに向かう予定だと複数の