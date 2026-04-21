【ソウル共同】韓国外務省報道官は21日、高市早苗首相が靖国神社に「真榊」と呼ばれる供物を奉納したことに対し「深い失望と遺憾を表する」との論評を発表した。日本の指導者に対し「歴史を直視し、過去への謙虚な省察と真摯な反省を行動で示すよう」求めた。この姿勢が、信頼に基づく未来志向の両国関係構築の重要な土台になると強調した。靖国神社について「日本の過去の侵略戦争を美化し、戦争犯罪者を合祀している」と批判