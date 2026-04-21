「まだ現金使える」なのか？ 2026年度、一気に進むETC専用化首都高速道路は2026年4月15日、寺山 徹社長の会見を開催し、今年度も料金所の「ETC専用化」を推進すると説明しました。【え…！これだけ!?】2026年度末「現金がまだ使える」入口（地図）首都高の入口はこの春までに90箇所がETC専用となる予定。1年後の2026年度末には、さらに44箇所増え、134箇所がETC専用となる見込みです。2026年度末には、現金を使える入口はわ