きょう（21日）午後2時2分ごろ、香川県坂出市にあるコスモ石油の坂出物流基地の、コスモ2号桟橋と陸の間に敷設されている配管から油が海上に油が流出していることがわかりました。 【写真を見る】番の州沖の海上に油が流出コスモ石油の物流基地の配管から【香川】 坂出海上保安署によりますと、現在は、桟橋付近にオイルフェンスを設置し油の拡散防止を実施、また配管直下にもシートを設置し、現在は海上への流出は止ま