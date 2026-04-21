俳優でありモデルの三吉彩花がInstagramを更新し、女性誌「Harper's BAZAAR Japan（ハーパーズ バザー ジャパン）」での撮影写真を披露した。 参考：三吉彩花、自身のコンプレックスと向き合って挑んだ“運命”の役意思表示の大切さを再確認 投稿された写真では、ジョルジオ アルマーニの大胆なバックオープンベロアドレスに身を包み、背中に新たに入れたタトゥーを見せる三吉の姿が