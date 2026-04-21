モンテディオ山形の相田社長が不適切な発言を行った問題をうけ、先ほど午後６時からモンテディオ山形が会見を開いています。 相田健太郎社長らが出席しています。 この問題は、新スタジアムの出資に関わる取材をしていた新聞記者に対し、相田社長が「たたっ殺すぞ」などと発言したもので、外部調査委員会による調査が進められてきました。 相田社長の処分が注目されていましたが、役員報酬の減額３０％４か月。また、感情をコン