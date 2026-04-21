チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督は、リーグ戦4連敗を喫している現状について「到底受け入れられない」と語った。20日、イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が同監督のコメントを伝えている。チェルシーは、18日に行われたプレミアリーグ第33節でホームにマンチェスター・ユナイテッドを迎え、0−1で敗戦。リーグ戦4連敗と不調に陥るチェルシーはリーグ6位に位置しており、CL出場圏の5位リヴァプールとの勝ち