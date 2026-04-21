立石はプロ入り後まもないが、故障が続いている（C）産経新聞社阪神のドラフト1位ルーキー、立石正広が「右ハムストリングスの筋損傷」のため別メニュー調整となることが4月21日、一斉に報じられた。【動画】まさに一閃！前川がプロ初の満塁弾を放ったシーン立石にとってはこれで3度目の故障離脱。最初は1月の新人合同自主トレ期間中に「右脚の肉離れ」で若手、ベテラン中心の具志川キャンプスタートとなった。2度目は実戦に