言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、食卓でおなじみのスパイスから、古くからある商売の形態、そして炭火料理に欠かせない道具まで、どこか江戸の情緒を感じさせるような3つの言葉を集めました。それぞれの用途や風景を思い浮かべながら、空欄に入る共通の2文字を探り当ててください。答えが分かったときの「あ、これだ！」という感覚をぜひ楽しんでみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の