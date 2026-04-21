俳優・綾瀬はるかさんのスタッフが運営するInstagramアカウントは4月20日、投稿を更新。綾瀬さんが、同じく俳優の妻夫木聡さんと身を寄せ合ったツーショットを公開しました。【写真】海辺で肩を抱く綾瀬はるか＆妻夫木聡「寺田家のオフショット」同アカウントは「寺田家のオフショットを公開」とつづり、2枚の写真を投稿。きれいな夕焼けを背景にした海辺で、綾瀬さんと妻夫木さんが身を寄せ合っています。1枚目では妻夫木さんが、