私たちの体には、ホメオスタシス（生体恒常性）という機能が備わっています。ホメオスタシスは、呼吸や体温、血圧などをコントロールする「神経系」、ホルモンの分泌を担う「内分泌系」、ウイルスや細菌などから体を守る「免疫系」の働きによって保たれています。そして、これらはそれぞれ血液を介することでも関与しています。ホメオスタシスの機能が整うことで、自然治癒力が向上するといわれいます。では、ホメオスタシスをしっ