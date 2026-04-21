この記事の画像を見る※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。 おお、文芸書がいっぱい！ 2月のベストセラーリスト（総合）を見て思わず呟いた。3位に直木賞受賞の『カフェーの帰り道』。東京・上野のカフェーを舞台に、女給たちと彼女らに縁のある人びとを描く短編の連作。関東大震災後から第二次世界大戦後にかけての時代と人情が行間から染み出てくる。7位『青天』はオードリー若林が挑む初めての小説