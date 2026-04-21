ファミリーマートは、9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の人気パンがこれまでにない“超も〜っちり”食感に進化した「超も〜っちりパン」シリーズを全国のファミリーマート約1万6400店で販売している。今回、4月7日から発売した5種