生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と「クロミ」がデザインされた扇風機「3WAY 大風量ハンディファン」を4月下旬からドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店、サンリオショップなどを通じて発売する。同製品は、ハンディ・首かけ・卓上と3WAYで使用できるハンディファン。高速モーター搭載でパワフルな風を感じられるため、夏の暑さ対