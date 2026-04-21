男性グループ「M！LK」の吉田仁人（26）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。憧れの人を明かす場面があった。この日はメンバーの曽野舜太とそろって登場。MCの「ハライチ」澤部佑から「憧れの人がいるって」と振られた吉田は「僕は三浦大知さんが、やっぱり」と打ち明けた。「僕らがM！LKで17年頃ですかねえ、ベトナムでのジャパンフェスみたいなのに行かせていただいた時に、そこで歌