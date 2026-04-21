◇ファーム・リーグ中地区西武6―4巨人（2026年4月21日ジャイアンツタウン）西武のベテラン・中村剛也が今季2号アーチを放った。巨人戦に「4番・DH」で出場。2回の第1打席で、巨人先発・園部の初球の直球を捉えてバックスクリーンに2号ソロを運んだ。ファームでの本塁打は3月15日の中日戦以来。4回1死三塁では左犠飛を放ち、計2打点をマークした。中村剛は今季がプロ25年目。節目の通算500本塁打に残り19本に迫って