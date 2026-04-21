NHKドラマ「魯山人のかまど」で84歳の藤竜也が演じている北大路魯山人（1883〜1959年）。政財界の大物が通う料亭・星岡茶寮を切り盛りし、日本一の美食家として知られた故人のこだわりがわかる文章を『魯山人の食卓』（ハルキ文庫）より紹介する――。※本稿は、北大路魯山人『魯山人の食卓』（ハルキ文庫）の一部を再編集したものです。■90年前に魯山人が書いた料理指南料理には出汁(だし)が必要であります。出汁はふつうかつお