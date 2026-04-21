上半身のコンディション不良で出場選手登録から外れた横浜ＤｅＮＡ・デュプランティエ（資料写真）ＤｅＮＡの相川監督は２０日に出場選手登録から外れたデュプランティエについて、「上半身のコンディション不良」と説明した。復帰時期については、「これからいろいろ検査もするし、チェックしながらになると思う。現状では正直、分からない」と話すにとどめた。新外国人右腕は７日にインフルエンザの発症により感染症特例で登