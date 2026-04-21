中国の文化大革命では、いったい何が起きていたのか。南モンゴル出身で静岡大学教授の楊海英さんは「文化大革命の最大のターゲットとされた劉少奇は、虐待と治療拒否の末に死亡し、遺体には侮辱的な偽名がつけられて荼毘に付された。訃報に接した毛沢東は『自ら罪を犯した人間は生きる必要がない』と言い放った」という――。※本稿は、楊海英『未完の中国文化大革命』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。王光美（左）と劉