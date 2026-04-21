大切な人の最期を悔いなく迎えるにはどうすればいいのか。在宅医療専門医の安井佑さんは「これまで5000人を超える人の最期を見届けてきたが、のこされた家族が共通して後悔することがある」という――。※本稿は、安井佑『大切な人が亡くなる前にあなたができる10のこと』（かんき出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■5000人の人生を見送ってきた東京23区の北西に位置する、賑やかで活気あふれる商業地・池袋。そのほど近く